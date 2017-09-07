В Facebook нашли около 470 фейковых аккаунтов, распространяющих политическую рекламу

Обнаружено 2200 рекламных постов на сумму 50 тысяч долларов, имеющих связь с Россией

Facebook заявил о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из РФ и выборами президента США в 2016 году.

Об этом говорится в исследовании компании, на которое ссылаются мировые СМИ,

Было найдено около 470 ненастоящих аккаунтов и страниц, которые распространяли политическую рекламу и, как предполагается, могли быть заведены пользователями из РФ.

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С июня 2015 года по май 2017 года с данных страниц разместили порядка трех тысяч объявлений на сумму 100 тысяч долларов.

Несмотря на то, что прямой информации о выборах в данной рекламе не было, посты содержали провокационные сообщения на общественно-политические темы, ЛГБТ, темы расизма, иммиграции и ношения оружия.

Также было найдено 2200 рекламных постов на сумму 50 тысяч долларов, связанных с политикой и имеющих связь с Россией.

Представители Facebook не стали в данный момент делать каких-либо комментариев.

Напомним, Facebook ежедневно закрывает 1 млн аккаунтов.