Ураган "Ирма" приближается к США

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации соотечественникам, которые находятся в зоне распространения разрушительного урагана "Ирма".

Как сообщили в Департаменте консульской службы, украинцам рекомендуется проявлять повышенную осторожность, без лишней надобности не покидать укрытий.

Во время пребывания в районах, пораженных ураганом, необходимо внимательно следить за сообщениями местных органов власти о развитии ситуации и следовать инструкциям местных спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в движении сухопутного и воздушного транспорта.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию дипломаты рекомендуют гражданам Украины обращаться в дипломатические учреждения:

- на территории США, государств Пуэрто-Рико и Виргинских островов (США), Антигуа и Барбуда, Тринидада и Тобаго - на "горячую линию" посольства Украины в США по телефону +1-202-322-2616, адрес электронной почты emb_us@mfa.gov.ua;

- на территории Кубы и Доминиканской Республики - на "горячую линию" посольства Украины в Республике Куба по телефону +535429-51-31, адрес электронной почты emb_cu@mfa.gov.ua;

на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, "Харви" нанес ущерб на 150-180 млрд долларов.