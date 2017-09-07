Трамп пошел на самый крупный компромисс с демократами

Глава Белого дома дал согласие на временное повышение потолка госдолга США до 15 декабря (ранее 1 октября) при условии, что вместе с этим будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви".

Об этом в администрации американского президента заявили после его встречи с представителями Конгресса в среду, 6 сентября, передает DW.

И Белый дом, и законодатели, как сообщается, хотят "избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам".

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Как отмечается, согласие Трампа является самым крупным компромиссом с Демократической партией за весь период его президентства.

Отметим, на данное время государственный долг США превышает $19,8 трл, что составляет более 105% ВВП, а за восемь лет правления президента Барака Обамы он вырос почти в два раза.

Напомним, Трамп хочет вернуть в США триллионы долларов.