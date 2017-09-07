Россия вооружает Беларусь ЗРК и самолетами

Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2".
Еще ожидается поставка 12 самолетов Су-30СМ.
Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, сообщает ТАСС.
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По его словам, поставка техники происходила в рамках военно-технического сотрудничества и по ранее подписанным контрактам.
Голуб отметил, что также минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ".
Напомним, в Беларуси уверяют, что после учений российские военные вернутся домой.