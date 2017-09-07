В Мадриде решение о референдуме в Каталонии назвали "пинком демократии"

Испанские власти готовят контрмеры в ответ на принятие парламентом Каталонии законов, которые регламентируют порядок отделения этого региона.

Правительство призвало Конституционный суд не только отменить решения каталонцев - закон о референдуме, который намечен на 1 октября, и закон о юридических нормах независимой Каталонии, - но и привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов, сообщает DW.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой обратился в КС в среду, еще до принятия сепаратистских законов, чтобы признать незаконным сам факт обсуждения темы независимости.

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В обращении содержится требование привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента.

Первый заместитель Рахоя Сорайа Саенс де Сантамария охарактеризовала действия сепаратистов в парламенте как "постыдный и отвратительный спектакль, варварство и пинок демократии".

Напомним, в Каталонии упала поддержка независимости.