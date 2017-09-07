Россия и Япония должны поставить точку в "ненормальной ситуации", - Абэ

Премьер Японии Синдзо Абэ отметил, что за год в отношениях между Москвой и Токио сделано то, что не удавалось последние 70 лет.

Россия и Япония должны поставить точку в той ненормальной ситуации в двусторонних отношениях, связанной с отсутствием мирного договора, и заключить его.

Об этом, как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии заявил в четверг, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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Абэ заявил, что надеется на прогресс в обсуждении заключения мирного договора с Россией по спорным островам.

"Я рассчитываю на плодотворную дискуссию для достижения шага вперед, в том числе в вопросе заключения мирного договора. Я хотел бы сотрудничать вместе по вопросу хозяйственной деятельности и свободного перемещения жителей на островах", - подчеркнул он.

Напомним, Google случайно отключил Японию от интернета.