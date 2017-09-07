Зороастрийскую "башню молчания" нашли в Иране

Исследования показывают, что каждая из комнат служила костелом, где кости были сложены в два или три слоя

В Иране археологи обнаружили руины зороастрийской "башни молчания".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Iran Daily.

"Эти исследования позволят нам лучше понять зороастрийские погребальные обряды", — заявил глава археологической экспедиции Мехди Рахбар.

По его словам, исследования показывают, что каждая из комнат служила костелом, где кости были сложены в два или три слоя и покрыты мягкой почвой.

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Большое количество найденных костей показало, что зороастрийцы широко населяли этот район в эпоху Ильханидов.

Считается, что зороастрийцы размещали мертвые тела в круглых башнях на самой высокой точке вдали от города.

Напомним, "Башни молчания" — название зороастрийских погребальных комплексов: они выглядят как массивные башни, венчающие холмы посреди пустыни.