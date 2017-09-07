Зороастрийскую "башню молчания" нашли в Иране

В Иране археологи обнаружили руины зороастрийской "башни молчания".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Iran Daily.
"Эти исследования позволят нам лучше понять зороастрийские погребальные обряды", — заявил глава археологической экспедиции Мехди Рахбар.
По его словам, исследования показывают, что каждая из комнат служила костелом, где кости были сложены в два или три слоя и покрыты мягкой почвой.
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Большое количество найденных костей показало, что зороастрийцы широко населяли этот район в эпоху Ильханидов.
Считается, что зороастрийцы размещали мертвые тела в круглых башнях на самой высокой точке вдали от города.
Напомним, "Башни молчания" — название зороастрийских погребальных комплексов: они выглядят как массивные башни, венчающие холмы посреди пустыни.