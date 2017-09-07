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Главная » Мир » От урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек, – ООН

От урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек, – ООН

От урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек, – ООН
Гаити / Фото: Пресс-служба ООН

Стихия обрушится на Карибские острова и Северную Америку

07.09.17 19
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Шторм "Ирма" превратился в мощный ураган пятой категории – самый высокий уровень опасности по шкале Саффира-Симпсона. Ураган сопровождается сильными ветрами и штормами. Он уже приближается к Карибским островам и может достичь берегов Северной Америки. Синоптики и эксперты предупреждают о нависшей опасности, а сотрудники учреждений системы ООН на местах готовятся к оказанию помощи, в первую очередь, семьям с детьми. Об этом 7 сентября на брифинге в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь ООН, передает Центр новостей ООН.

"Мы уже направили в Барбадос группу сотрудников ООН по гуманитарным вопросам. Они будут работать с Карибским агентством по чрезвычайным ситуациям. К отправке готовы еще несколько групп. Мы предполагаем, что от урагана могут пострадать до 37 миллионов человек", – заявил пресс-секретарь.

К деятельности по предотвращению последствий надвигающегося урагана, привлекают полицейских и военнослужащих ООН на Гаити.

В то же время сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) считают, что в ближайшее время стихия может обрушиться на Антигуа и Барбуду, Доминик, Сент-Маартен, Сент-Китс и Невис и на Виргинские острова. После этого, по мнению представителей ООН, от урагана пострадают Доминиканская Республика, Гаити, Куба и США.

На данном этапе сотрудники ЮНИСЕФ готовятся поставлять в зоны бедствия питьевую воду и продукты питания, а также к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что канадские авиакомпании отправляют рейсы в несколько стран Карибского бассейна, чтобы эвакуировать граждан Канады до прихода мощного урагана "Ирма".

Ураган "Ирма" уже разрушил два острова, в результате чего погибли не менее 7 человек.

6 сентября ураган "Ирма" обрушился на Карибские острова и движется к США. В связи с этим в Пуэрто-Рико и американском штате Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения. Несколько миллионов жителей покинули штат Флорида из-за надвигающейся стихии.

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