Во Флориде остановят атомные станции из-за урагана "Ирма"

Обе АЭС были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать серьезные природные катаклизмы, в том числе ураганы и паводки

Две атомные станции, расположенные на территории американского штата Флорида, могут быть остановлены, если ураган "Ирма" сохранит свою траекторию движения.

Об этом Reuters сообщили в компании Florida Power & Light, которая осуществляет управление обеими АЭС, передают мировые СМИ.



"Несмотря на нынешнюю траекторию, мы ожидаем сложные погодные условия во Флориде, начиная с субботы. Это значит, что нам, вероятно, придется отключить станции до того, как придет непогода", - сказал представитель компании Питер Робинс.

При этом он подчеркнул, что обе АЭС были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать серьезные природные катаклизмы, в том числе ураганы и паводки.

Суммарная мощность четырех блоков атомных станциях, которыми руководит Florida Power & Light, составляет 3.6 мегаватт, что достаточно для снабжения энергии до почти 2 млн квартир.

Как сообщалось, урагану "Ирма", который уже поразил Карибский бассейн и надвигается на юг США, присвоили пятую, наивысшую категорию по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость увеличилась до 280 километров в час.

Специалисты предупреждают, что ураган может вызвать оползни, паводки и океанские волны высотой до семи метров.

Вчера чрезвычайное положение из-за этого урагана было объявлено во Флориде и Пуэрто-Рико.

Из островов южного побережья штата Флорида началась эвакуация людей.

Напомним, "Ирма" - второй за последние недели ураган, который надвигается на юг США. Ураган "Харви", который достиг побережья Техаса 25 августа и вызвал масштабные наводнения, привел к гибели по меньшей мере 60 человек. Причиненные им материальные убытки оцениваются в 150-180 миллиардов долларов.