Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Европе появился Центр по противодействию гибридным угрозам

В Европе появился Центр по противодействию гибридным угрозам

В Европе появился Центр по противодействию гибридным угрозам
Кремль / Фото: airpano.ru

Среди учредителей центра - Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва

07.09.17 27
000

В Хельсинки (Финляндия) открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, созданный 12 странами ЕС и НАТО, который должен помочь странам в противодействии новым угрозам, нацеленным на дестабилизацию государства.

На семинаре, организованном в честь открытия центра, отмечалось, что гибридную опасность представляют не только разные государства, но и, например, террористические и преступные организации, сообщает портал телерадиовещания Yle.

"Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примера можно привести аннексию Крыма, события в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным", - заявил заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен.

Среди учредителей центра - Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.

Центр также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Как заявили представители центра, его целью не является прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр будет также организовывать совместные учения и улучшать способы обмена информацией.

Под гибридными угрозами понимают, среди прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, направленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Сегодня - День военной разведкиРоссия и Япония должны поставить точку в "ненормальной ситуации", - АбэОрганизаторами попытки путча в Черногории назвали сотрудников разведки РФ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 24760
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10996
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4486
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4440
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2224
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1350
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3018
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 5039 / 8264
  2. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3666 / 4012
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2596 / 55389
  4. Оклады учителей будут стартовать от 9600 гривен 2513 / 3180
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 2354 / 7824
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 2178 / 2493
  7. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 1697 / 2864
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 31 / 55389
  2. Аллах с тобой! У исламского мира России появился настоящий светоч 22 / 1966
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 17 / 2864
  4. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 16 / 8264
  5. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 13 / 7824
  6. Окружной админсуд Киева открыл дело о запрете "Партии регионов" 11 / 2493
  7. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 9 / 4012
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.