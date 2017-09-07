В Европе появился Центр по противодействию гибридным угрозам

В Хельсинки (Финляндия) открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, созданный 12 странами ЕС и НАТО, который должен помочь странам в противодействии новым угрозам, нацеленным на дестабилизацию государства.

На семинаре, организованном в честь открытия центра, отмечалось, что гибридную опасность представляют не только разные государства, но и, например, террористические и преступные организации, сообщает портал телерадиовещания Yle.



"Россия - одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примера можно привести аннексию Крыма, события в Восточной Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных деятелей, но не единственным", - заявил заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен.



Среди учредителей центра - Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.

Центр также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.



Как заявили представители центра, его целью не является прямое отражение атак, а исследовательская работа. Центр будет также организовывать совместные учения и улучшать способы обмена информацией.

Под гибридными угрозами понимают, среди прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, направленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны.