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Главная » Мир » ИГИЛ планирует новую волну терактов в Европе, – СМИ

ИГИЛ планирует новую волну терактов в Европе, – СМИ

ИГИЛ планирует новую волну терактов в Европе, – СМИ
Боевики ИГИЛ / Фото: medium.com

Речь может идти о терактах со сложной организацией

07.09.17 99
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Главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в европейских странах, чтобы поднять боевой дух террористов после поражений в Ираке и Сирии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на главу курдской разведки Лахура Талабани, передает Европейская правда.

"Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, понесших тяжелые потери", – сказал Талабани.

По его словам, речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади.

"ИГИЛ потерял много территорий в Ираке и Сирии, но это не конец", - сказал Талабани.

Он также отметил, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не проведут в этом отношении радикальных политических реформ.

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