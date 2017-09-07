Количество жертв урагана "Харви" достигло 70 человек

Число жертв урагана "Харви" в Техасе (США) увеличилось до по меньшей мере 70 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Власти заявили, что смертельные случаи зарегистрированы в 13 округах.
Наибольшее количество жертв в округе Харрис, где из-за урагана "Харви" погибли минимум 30 человек. В 10 округах о смертях не сообщается.
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Напомним, губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что ураган "Харви" нанес штату убытков на $150-180 млрд.