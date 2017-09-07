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Главная » Мир » Первые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС

Первые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС

Первые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС
Фото: dpa

Военные отработали управление ситуацией и коммуникацией между странами-членами ЕС в условиях кибератаки на военные структуры

07.09.17 14
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В Эстонии 7 сентября впервые прошли стратегические киберучения министров обороны стран Европейского Союза EU Cybrid 2017. Об этом сообщает пресс-служба государственной канцелярии Эстонии, передает Deutsche Welle.

Во время учений министры должны были принять политические решения, каким образом действовать в условиях кибератаки.

"Основной целью учений была отработка управления кризисной ситуацией и стратегической коммуникацией между странами-членами ЕС в условиях кибератаки на военные структуры Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что учения показали, что различные технические проблемы могут быстро превратиться в вопросы, которые требуют политического руководства.

Во время учений министрам была предоставлена ​​информация о различных кибератаках, которые привели к отказу работы части военных структур ЕС.

В качестве наблюдателей были приглашены генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еврокомиссар по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Напомним, в 2016 году компании по всему миру потеряли $450 млрд из-за постоянных атак хакеров.

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