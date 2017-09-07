Первые в истории киберучения провели министры обороны стран ЕС

В Эстонии 7 сентября впервые прошли стратегические киберучения министров обороны стран Европейского Союза EU Cybrid 2017. Об этом сообщает пресс-служба государственной канцелярии Эстонии, передает Deutsche Welle.
Во время учений министры должны были принять политические решения, каким образом действовать в условиях кибератаки.
"Основной целью учений была отработка управления кризисной ситуацией и стратегической коммуникацией между странами-членами ЕС в условиях кибератаки на военные структуры Европейского Союза", – говорится в сообщении.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк отметил, что учения показали, что различные технические проблемы могут быстро превратиться в вопросы, которые требуют политического руководства.
Во время учений министрам была предоставлена информация о различных кибератаках, которые привели к отказу работы части военных структур ЕС.
В качестве наблюдателей были приглашены генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и еврокомиссар по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.
Напомним, в 2016 году компании по всему миру потеряли $450 млрд из-за постоянных атак хакеров.