В США уже готов указ о санкциях против стран, торгующих с КНДР

Соединенные Штаты введут эти ограничения, если в ООН не одобрят дополнительные санкции против Северной Кореи

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что подготовил правительственное распоряжение для президента США Дональда Трампа, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже можно отправлять на стол президенту. Указ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", – сказал Мнучин.

"Совершенно очевидно, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы в ООН ввели дополнительные санкции", – сказал Мнучин.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон предлагает ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР. Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.