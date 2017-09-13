Опасные манёвры. Угрожают ли Украине военные учения России и Беларуси "Запад-2017"

14 сентября в Беларуси и России стартуют масштабные военные учения. Подготовка к ним несколько месяцев не сходит с уст западноевропейских политиков. Фокус разбирался, чего на самом деле стоит бояться

Белорусско-российские учения "Запад-2017" уже год будоражат мировую общественность. Страны Балтии заявляют об угрозе вторжения, Украина и Польша обсуждают, как реагировать на учения, а белорусская оппозиция заявляет о грядущей оккупации Беларуси. Минск настаивает, что учения носят только оборонительный характер, а президент Александр Лукашенко заявил: "Хочу предупредить: хватит оправдываться. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует, мы её будем учить воевать. На всякий случай".

Угроза с севера

У грядущей военной истерии есть два компонента. Первый — это стратегические совместные учения России и Беларуси "Запад-2017". Их планированием занимается Генштаб РБ совместно с Генштабом РФ, но так как манёвры пройдут преимущественно на территории Беларуси, то именно она определяет сценарий учений. Второй компонент — параллельно российская армия проведёт отдельные одноимённые учения на своей территории.

Во время совместных учений армии РФ и РБ отработают применение региональной группировки для защиты Союзного государства от внешней агрессии. Эта группировка отвечает за регион, в который входят территория Беларуси, Псковская, Смоленская, и Брянская области РФ. В учениях примут участие около 13 тыс. человек и 680 единиц техники. На территории Беларуси будет 10 200 солдат, из них 3000 россиян. Также из РФ прибудет 280 единиц военной техники.

Согласно сценарию, между Беларусью и коалицией вымышленных государств, в которую входит Вейшнория, Лубения и Вейсбария, условно называемых западными, происходит конфликт. Коалиция добивается раскола между РБ и РФ, принимая ряд мер для дестабилизации и смены режима. Не добившись этого, западные готовятся к агрессии против северных (это Беларусь и Россия). Задача Беларуси — предотвратить перерастание конфликта в полномасштабную войну, а Россия в соответствии с соглашением оказывает поддержку.

При этом Вейшнория, которая согласно плану находится на реальной территории РБ, пытается аннексировать ряд приграничных регионов. Чтобы этого не допустить, белорусские и российские войска займутся поиском диверсионно-разведывательных групп, блокировкой незаконных вооружённых формирований и т. д. Это всё произойдёт на полигонах, расположенных в основном в центральной части Беларуси, удалённых от границ. Рядом с Украиной будут только два авиационных полигона в Брестской области.

ПО ЛЕКАЛАМ. Вымышленная страна Вейшнория, против которой во время учений будут воевать белорусские и российские военные, до боли напоминает анклав террористической "ДНР"

— По сценарию зона конфликта ограничена территорией РБ и за её пределы не выходит, что подчёркивает сугубо оборонительный замысел учений, — говорит Фокусу Арсен Сивицкий, директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

Глядя на сценарий учений, напрашивается сравнение Вейшнории и "ДНР" как сепаратистских анклавов, созданных извне. Но белорусские военные то ли намеренно, то ли случайно этот момент пояснять не стали. Пока что Вейшнория представляется как выдуманное государство, расположенное на территории Беларуси. Отрабатывать будут его блокировку и оборону от наступления.

— Сценарий учений предполагает наличие государства, которое откололось и отправляет незаконные вооружённые формирования в Беларусь, чтобы при поддержке местного населения захватывать административные здания, — объясняет Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. — Сравните этот сценарий с Донбассом. Имеем учения, на которых белорусские военные будут учиться нейтрализовывать угрозу, которую создавала РФ. Самое смешное, если вейшнорцев станут играть российские военные, а белорусы будут учиться им противостоять.

Учения пройдут в беспрецедентно прозрачном режиме — белорусские власти на свою часть учений пригласили более 80 иностранных наблюдателей, включая двух украинских. Но Генштаб Украины к заверениям белорусской стороны в оборонительном характере учений относится скептически.

— Анализируя состав сил и средств, которые будут задействованы, мы видим, что в большинстве своём это ударно-штурмовые подразделения. Так что говорить о чисто оборонном характере учений — лукавство, ведь в любом оборонном бою есть возможность контратаки, — поясняет Фокусу спикер украинского Генштаба полковник Владислав Волошин. — Все бы хотели надеяться, что российские военные в Беларуси не останутся. Тем более что у РФ всегда есть ответ: "Их там нет". Хорошо, официально их не будет, но они останутся.

Российский запад

На фоне белорусско-российских учений наибольшую угрозу для всего региона представляют отдельные российские учения, которые пройдут параллельно. Они охватят стратегическое командование "Север", а также Западный и Южный военные округа. Кроме армии, российские власти задействуют Росгвардию — по сценарию введут военное положение. Вой­ска РФ проведут ряд специальных операций — блокирование проливных зон в Балтийском и Чёрном морях, организацию бесполётных зон вдоль всей западной границы РФ, блокирование морской логистики, инспирацию техногенных катастроф, информационные и кибероперации. Общая численность задействованных сил, по разным оценкам, составит от 150 тыс. до 250 тыс. человек.

Начиная с 2015 года Кремль давит на Лукашенко с требованием организовать в Беларуси постоянное военное присутствие российских истребителей

В отличие от Беларуси, на свои учения Россия пустит международных наблюдателей всего на один день из семи. Поскольку будут использованы все виды и рода войск, Кремль проведёт масштабные манёвры, которые попытается скрыть под видом учений.

Среди прочего россияне отработают применение тактического ядерного оружия — военная доктрина РФ позволяет наносить первой ядерный удар, даже если нет ядерной угрозы. В таких учениях есть и политический аспект — это демонстрация силы, давление на западные страны с целью подорвать трансатлантическое единство. Так Россия спекулирует на страхе европейских наций перед масштабной войной.

— США ввели новый пакет санкций против РФ, и Кремль отвечает на это повышением ставок, — уверен Арсен Сивицкий. — Его ответ — масштабные учения с симуляцией ядерных ударов по ряду государств и вторжения в страны Балтии.

Свои основные опасения украинские военные связывают как раз с учениями на территории РФ. В ответ на угрозу наша армия проведёт учения войск территориальной обороны. Параллельно состоятся плановые стратегические командно-штабные учения "Несокрушимая стойкость — 2017".

— Реальная опасность для Украины от российских военных учений заключена в том, что Россия тренируется перебрасывать на дальние стратегически важные направления штурмовые и ударные подразделения в большом количестве, сосредотачивая их у наших границ, — объя­сняет Фокусу полковник Владислав Волошин, спикер ВСУ.

Сложное подчинение

Беларусь в который раз оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, Минск стремится показать себя как независимого игрока на международной арене. С другой — статус стратегического союзника РФ и полная энергетическая зависимость вынуждают принимать участие в играх Кремля.

Не исключено, что под видом учений Россия провернёт либо оккупацию Беларуси, либо попытается оставить там свои военные базы. Но если аннексия государства с 9-миллионным населением тремя тысячами российских солдат, принимающих участие в совместных с белорусами учениях, невозможна, то реальная угроза появления российских баз есть. Начиная с 2015 года Кремль давит на Лукашенко с требованием организовать в Беларуси постоянное военное присутствие российских истребителей. Белорусский президент от столь "щедрых" подарков регулярно отказывается. Вместо этого Беларусь объявила о покупке российских истребителей Су-30 на сумму $600 млн. Что примечательно — за российские кредиты.

Любое размещение российских войск на территории Беларуси создаст для Украины большую головную боль, так как ей придётся усиливать контроль на протяжении всей северной границы. Под угрозой удара окажутся все города — от Киева до Львова. Впрочем, во время последнего визита в Киев Александр Лукашенко заверил своего украинского коллегу, что территория его страны не будет использована для агрессии против Украины. Да и невыгодно это Лукашенко, поскольку лишает Минск с таким трудом завоёванной репутации посредника в переговорах Украины и России.

БРАК БЕЗ РАСЧЁТА. Статус стратегического союзника РФ и полная энергетическая зависимость вынуждают Беларусь принимать участие в играх Кремля

— Белорусская сторона не позволит российским войскам остаться, так как это подрывает всю стратегию Минска. Подрывает статус Минска как нейтральной переговорной площадки, подрывает гарантии Лукашенко, связанные с тем, что белорусские территории нельзя использовать для агрессии против других государств, — убеждён Сивицкий.

И всё же риск, что россияне попробуют остаться без разрешения Минска, есть. Поводом могут стать провокации против российского контингента, организованные самими россиянами. Это будет веской причиной закрепиться в Беларуси.

Без обязательств

Вся ситуация, сложившаяся вокруг учений, поднимает один старый вопрос: а насколько вообще белорусская армия независима от России в принятии решений? В СМИ широко обсуждаются тесные связи российского и белорусского генералитета, идеологическая близость и зависимость от РФ в поставках вооружений и комплектующих. Впрочем, за последние годы ситуация стала меняться — Беларусь разрабатывает новые боеприпасы к реактивной артиллерии, противотанковые гранатомёты, а на вооружении появился ракетный комплекс "Полонез". Генералов для белорусской армии уже 10 лет готовят в Беларуси.

Несмотря на сильную зависимость, Беларусь входит только в оборонительные альянсы с Россией — Организацию договора о коллективной безопасности и Союзное государство, все совместные группировки существуют только на бумаге. В мирное время каждое из государств несёт ответственность за свою юрисдикцию, и российские силы не могут использовать белорусскую территорию без согласования с Минском, а белорусские войска не принимают участия в военных авантюрах Кремля.

— Все обязательства РБ перед РФ активируются в случае агрессии против России. А если РФ сама инициирует конфликты, как это было в Грузии и Украине, то у Беларуси никаких обязательств нет, — объясняет Сивицкий.

Неожиданной стала реакция белорусского общества на вероятного противника белорусских властей — выдуманную страну Вейшнорию. Фантазия белорусского генштаба стала мемом и зажила своей жизнью. Белорусские пользователи Facebook создали флаг, герб, гимн и даже разработали дизайн документов несуществующего государства, а в очередь за паспортом виртуального образования встало около 6 тыс. человек. Авторы уверяют, что это всего лишь безобидная шутка, но лёгкость, с которой люди даже в шутку отказываются от белорусской идентичности и готовы присягнуть любой другой, более соответствующей их ожиданиям, настораживает. Оппозиция уже выпускает видеоролики от лица "министерства обороны" Вейшнории.

Пока строптивый союзник России упирается и не желает размещать у себя "братские" войска, Кремль не снижает давления и бьёт по кошельку. Между странами понемногу восстанавливается пограничный контроль, вводится запрет на поставку продукции белорусских предприятий, а самое главное — недавно поступило настойчивое предложение импортировать продукты белорусской нефтянки не через литовские, а через российские порты. Не исключено, что после относительно спокойного проведения военных учений между "братьями по оружию" разгорится экономическая война. Обескровленному кризисом Минску отчаянно понадобятся новые союзники. И показательная открытость белорусской части "Запада-2017" может стать тем самым аргументом, который склонит Запад на его сторону.