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Главная » Мир » Додон намерен наказать военных, которые поехали на учения в Украину

Додон намерен наказать военных, которые поехали на учения в Украину

Додон намерен наказать военных, которые поехали на учения в Украину
Игорь Додон и Владимир Путин / Фото: Reuters

Мол, он не разрешал

07.09.17 1769
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет наказать военных, которые принимают участие в международных учениях в Украине, несмотря на его запрет.

Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, пишет NewsMaker.

Чебан отметил, что Додон распорядился провести проверки в воинских частях.

"Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до снижения ответственных лиц в званиях", - пояснил он.

Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине. Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Однако правительство приняло решение об участии молдавских военных в учениях. Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.

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