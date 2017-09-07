Додон намерен наказать военных, которые поехали на учения в Украину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что хочет наказать военных, которые принимают участие в международных учениях в Украине, несмотря на его запрет.

Об этом сообщил пресс-секретарь молдавского президента Ион Чебан, пишет NewsMaker.

Чебан отметил, что Додон распорядился провести проверки в воинских частях.

"Чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует, и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до снижения ответственных лиц в званиях", - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Додон повторно запретил молдавским военным участвовать в учениях на территории Украины

Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине. Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Однако правительство приняло решение об участии молдавских военных в учениях. Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.