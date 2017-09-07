Связанные с РФ хакеры атаковали энергокомпании США и Европы

Группа хакеров, которая предположительно связана с Россией, на протяжении двух лет атаковала энергетические компании Европы и США.

Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на отчет американской компании Symantec, передают мировые СМИ.

Отмечается, что хакеры пытались проникнуть в компании и спровоцировать перебои в поставках электроэнергии.

Согласно отчету, хакерская группа Dragonfly направила вредоносное программное обеспечение американским, швейцарским и турецким фирмам.

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Symantec не указывает, кто именно стоит за Dragonfly, но в ФБР ранее сообщали, что это российская разведка.

Напомним, украинский хакер под псевдонимом Profexer выступает свидетелем в деле о российском вмешательстве в американские выборы. Имя хакера не разглашается. Известно лишь, что он разрабатывал различные программы и продавал их в так называемом "даркнете", теневом сегменте Интернета. Одну из его разработок хакеры и использовали, чтобы атаковать сайт американской партии. Мужчина сам пришел в полицию и предоставил все необходимые данные. Поэтому сейчас он является одним из основных свидетелей ФБР.