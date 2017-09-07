Китай призывает ООН активизировать диалог с КНДР

В КНР считают, что нужно предпринять больше действий для сдерживания ядерной программы Северной Кореи

Китайская народная республика призвала Организацию объединенных наций к диалогу с руководством Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"КНР подтвердил в четверг, что ООН должна предпринять больше действий против КНДР после ее последних ядерных испытаний, а также активизировать диалог, чтобы помочь разрешить противостояние", - говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, любые новые действия международного сообщества против КНДР должны "служить делу сдерживания ядерных и ракетных программ КНДР и в то же время способствовать возобновлению диалога и консультаций".

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР. Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.