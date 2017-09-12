Полная обойма. Как разрешение на ношение огнестрельного оружия влияет на уровень преступности

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Сдав теоретический экзамен и пройдя практический тест на навыки обращения с оружием, можно получить лицензию на короткоствол в целях обороны. Единственное ограничение — носить оружие нужно скрыто, например, под курткой или в сумочке. Открытое ношение запрещено.
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Швейцария — самая вооружённая страна Европы. Так как армия формируется по принципу ополчения, резервисты обязаны до 60 лет хранить выданное им оружие. Люди, не служившие в армии, могут купить оружие за свой счёт. Впрочем, на покой в альпийской стране большое количество стволов особо не влияет.
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Во Франции разрешено владеть любым оружием за исключением автоматов и армейских пистолетов. Разрешение на хранение оружия дома выдают без проблем. Скрытое ношение французские власти разрешают куда менее охотно. Владельцу ствола придётся доказать, что ему грозит явная опасность.
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Власти страны лишь в 2007-м запретили частным лицам владеть автоматическим оружием. Пистолет же по сей день можно купить без проблем. Правда, чтобы его носить с собой в целях самообороны, нужно особое разрешение в МВД.
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В Латвии для самообороны разрешено полуавтоматическое оружие калибра не более 9 мм. Для разрешения на ношение оружия нужно пройти проверку на состояние здоровья и привязанность к азартным играм. Оружием могут владеть лишь граждане страны. То есть организовать «русский мир», вооружив 400 тыс. проживающих в Латвии выходцев из РФ без гражданства, будет сложно.
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Эстонское законодательство в плане регулирования обращения оружия очень похоже на латвийское. Правда, в Эстонии проблема неграждан стоит менее остро, получить разрешение может и постоянно проживающий в стране иностранец, и человек без гражданства.
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Право граждан на ношение оружия гарантирует Вторая поправка к Конституции 1789 года. Правила продажи, владения и применения оружия регулируют множество нормативных актов федерального, штатного и муниципального уровня. Единого для всей страны закона нет. В нескольких штатах государство вообще никак не контролирует оборот оружия.
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Власти Молдовы подошли к списку оружейных запретов основательно. Так, в целях самообороны запрещено использовать энергию излучения радиоактивных веществ и биологические факторы. Попросту говоря, обидчика нельзя обсыпать спорами сибирской язвы или взорвать в его огороде ядерную бомбу. А вот использовать нарезной короткоствол — пожалуйста.
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Примеры Чехии и Швейцарии опровергают миф о том, что в стране, где разрешено оружие, все перестреляют друг друга. А кейсы Мексики и Бразилии развенчивают миф прямо противоположный — якобы в стране, где каждый имеет право на оружие, уровень насилия очень низкий.
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Пока в Бразилии владение огнестрелом для самообороны законно. Однако жители страны всё чаще требуют запретить торговлю оружием. План вооружить законопослушных граждан, чтобы они могли сами обуздать преступность, провалился. По словам бразильцев, в случае ссоры с мафиози никакое оружие не поможет.