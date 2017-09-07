Авиация коалиции в Сирии ликвидировала двух командиров ИГИЛ

В результате авиаударов самолетов возглавляемой США коалиции возле города Маядин на востоке Сирии ликвидированы двое командиров террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает Европейская правда.
"Ликвидация этих ключевых фигур ИГИЛ нанесла удар по техническим возможностям группировки", - говорится в сообщении.
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Один из погибших - Абу Анас аль-Шами, отвечал за закупку оружия. Он также разрабатывал планы по использованию бомб для внешних терактов и руководил созданием самодельных взрывчатых веществ и минированием транспортных средств и зданий.
Второй погибший - Джунаид Ур Реман, инженер и руководитель группы, которая использовала беспилотники. В частности, он работал над вооружением дронов и проводил воздушное наблюдение на поле боя.