Ураган "Хосе" уже достиг третьей категории мощности

К Карибскому бассейну приближается ураган "Хосе", которому уже присвоена третья категория опасности по пятибальной шкале.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
По данным Национальный центр по предупреждению ураганов США, уже вечером в четверг ураган находился примерно в 955 км к востоку от Малых Антильских островов.
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Максимальная устойчивая скорость ветра составляет около 195 км/ч.
В ближайшие 24-36 часов скорость ветра может усилиться.
Напомним, "Харви" нанес ущерб на 150-180 млрд долларов.