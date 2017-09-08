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Главная » Мир » Действие закона о референдуме Каталонии будет заморожено

Действие закона о референдуме Каталонии будет заморожено

Действие закона о референдуме Каталонии будет заморожено
Фото: euromag.ru

Конституционный суд Испании рассматривает правомочность референдума

08.09.17 49
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Конституционный суд (КС) Испании рассмотрел вопрос о незаконности закона, предполагающего проведение референдума в Каталонии.

Об этом сообщает DW.

Суд принял к рассмотрению апелляции, поданные правительством Испании и ставящие под вопрос правомочность законов, регулирующих порядок отделения этого региона от остальной части страны.

"Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый каталонским парламентом, нарушает конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства", - говорится в сообщении.

Действие закона о референдуме будет заморожено до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям испанских властей.

Напомним, 1 октября Каталония хочет провести референдум об "отделении" от Испании.

 
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