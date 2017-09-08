Действие закона о референдуме Каталонии будет заморожено

Конституционный суд (КС) Испании рассмотрел вопрос о незаконности закона, предполагающего проведение референдума в Каталонии.
Об этом сообщает DW.
Суд принял к рассмотрению апелляции, поданные правительством Испании и ставящие под вопрос правомочность законов, регулирующих порядок отделения этого региона от остальной части страны.
"Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый каталонским парламентом, нарушает конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства", - говорится в сообщении.
Действие закона о референдуме будет заморожено до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям испанских властей.
Напомним, 1 октября Каталония хочет провести референдум об "отделении" от Испании.