Беженцам Мьянмы выделят $7 млн из чрезвычайного фонда ООН

Руководство ООН выделит $7 млн из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи беженцам из Мьянмы.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

"CERF — это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась", — сказал он.

По словам Лоукока, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

Также он призвал обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и гарантировать безопасность беженцам из Мьянмы.

Напомним, Мьянма начинает минную войну на границе с Бангладеш.