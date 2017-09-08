Олега Сенцова могли перевести из Якутска в Иркутск

Олега Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Об этом сообщила российская правозащитница и журналистка Зоя Светова на своей странице в Facebook.

"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима", - написала она.

Светова сообщила, что по слухам, это ИК-19. Однако просит российских журналистов разузнать информацию.

"Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить", - пишет она.

Напомним, Pussy Riot записали видеоролик в поддержку Сенцова.