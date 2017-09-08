Макрон разошелся с Меркель по вопросу Турции

Президент Франции не согласился с заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Турция и Евросоюз должны прекратить переговоры по членству страны в организации.

"Я хочу избежать раскола, потому что Анкара является важным партнером во многих кризисах, с которыми мы сталкиваемся, в частности в проблеме с мигрантами и угрозе со стороны террористов", - цитируют Макрона мировые СМИ.

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Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель во время теледебатов со своим оппонентом социал-демократом Мартином Шульцем заявила, что Турция не должна становиться членом Евросоюза.

Напомним, Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена.