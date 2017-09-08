Южному побережью Мексики грозит мощнейшее цунами

В Тихом океане у южного побережья Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 8 баллов, которое создало угрозу цунами.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Волны цунами могут накрыть Мексику, Гватемалу, Сальвадор, Коста-Рику, Никарагуа, Панаму, Гондурас и Эквадор.
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Эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к юго-западу от города Пьеджиапан и на глубине 35 км.
Землетрясение ощущалось в Мехико, где тряслись здания, а люди выбегали на улицу.
Если подтвердится уровень землетрясения в 8 баллов, то это будут сильнейшие толчки в стране с 1995 и 1985 годов. Последний привел к тысячам смертей.
Напомним, в Китае произошло 7-балльное землетрясение и более 770 повторных толчков.