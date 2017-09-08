Указ Трампа о временном запрете на въезд беженцам признан недействительным

Бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья легальных жителей США должны быть освобождены от 90-дневного запрета Трампа

Апелляционный суд США в Нью-Йорке отклонил решение администрации президента США Дональда Трампа, которое предусматривает временный запрет на въезд беженцев в страну.

Суд признал недействительным указ Трампа о запрете на въезд беженцев и других людей из шести преимущественно мусульманских стран и постановил, что беженцы, которые имеют "добросовестные отношения" с соответствующими американскими агентствами, должны быть допущены в страну, сообщает Радио Свобода.

Суд также постановил, что бабушки и дедушки, тети, дяди и двоюродные братья легальных жителей США должны быть освобождены от 90-дневного запрета Трампа на прием прибывающих из Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали и Йемена.

Напомним, 26 июня Верховный суд США поддержал отдельные положения иммиграционного указа Трампа, который блокирует поездки в страну гражданам из ряда стран Ближнего Востока, а именно: Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Впрочем, окончательное решение в отношении иммиграционного указа Трампа суд объявит в октябре 2017 года.