Вашингтон не хочет обмениваться с Москвой "зеркальными мерами"

Дипломатическое представительство США в Москве возобновило выдачу виз гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт, оформление виз возобновилось 1 сентября. Кроме того, она подчеркнула, что заявки на визу в посольстве США в Москве рассматривают не так быстро из-за нехватки персонала.

"У нас в посольстве все еще недостаточно консульского персонала и штатных сотрудников, которые занимаются этим вопросом", - отметила Науэрт.

Также, она заявила, что Вашингтон рассчитывает улучшить отношения с Москвой и не хочет на дипломатическом уровне продолжать обмениваться зеркальными мерами.

Напомним, ранее сообщалось, что США прекратят выдачу неиммиграционных виз в российских регионах.