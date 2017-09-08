Брюссель готовит собственные санкции против Пхеньяна

Европейский союз подготовит собственные автономные меры против Северной Кореи с целью сдерживания ядерной программы.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Европейский службы внешних дел.
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По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, министры договорились поддержать дальнейшие экономические ограничения, которые Совбез ООН примет в отношении КНДР.
Могерини отметила, что давление на Пхеньян оказывается с целью открытия каналов для дипломатического диалога, которых сейчас нет.
Напомним, Вашингтон готов заморозить активы Ким Чен Ына.