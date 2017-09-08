Литва предлагает создать "военный Шенген"

В Минобороны Литвы призвали руководство ЕС создать "военную Шенгенскую зону" с целью оперативной переброски войск по территории Европы.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.
Отмечается, что соответствующая инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.
Так, наибольшее внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.
"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Напомним, Грибаускайте заявила, что Путин предложил Литве стать на колени.