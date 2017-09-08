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Главная » Мир » Литва предлагает создать "военный Шенген"

Литва предлагает создать "военный Шенген"

Литва предлагает создать "военный Шенген"
Фото: Sputnik Литва

Инициативу, по словам министра обороны страны, поддерживают многие государства

08.09.17 267
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В Минобороны Литвы призвали руководство ЕС создать "военную Шенгенскую зону" с целью оперативной переброски войск по территории Европы.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны Литвы.

Отмечается, что соответствующая инициатива обсуждалась на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Таллине.

Так, наибольшее внимание участники встречи уделили созданию постоянного структурированного военного сотрудничества (PESCO) и установлению Европейского оборонного фонда.

"Проект военного Шенгена охватывает как упрощение процедур, так и инвестиции в инфраструктуру. Данный проект поддерживают многие государства, его практическая реализация важна как для ЕС, так и для НАТО", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Напомним, Грибаускайте заявила, что Путин предложил Литве стать на колени.

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