Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду

Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду

Де Ниро пообещал восстановить разрушенный ураганом Барбуду
Фото из открытых источников

Жизнь острова парализована

08.09.17 526
100

Американский актер Роберт де Ниро пообещал восстановить остров Барбуда, который сильно пострадал вследствие урагана "Ирма".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам премьер-министра Антигуа и Барбуда Гастона Брауна, 95 процентов строений в стране были повреждены из-за сильных ветров и волн.

"Жизнь парализована, как минимум 60 процентов населения не имеют крова", - отметил он.

Де Ниро и крупный австралийский застройщик Джеймс Паркер какое-то время назад объявили о планах строительства курорта на Барбуде.

Напомним, Роберт де Ниро - американский актер, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Он известен по ролям в фильмах "Славные парни", "Однажды в Америке", "Казино"  и многим другим. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ураган "Хосе" уже достиг третьей категории мощностиКоличество жертв урагана "Харви" достигло 70 человекВо Флориде остановят атомные станции из-за урагана "Ирма"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 25320
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 11419
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4652
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4734
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2278
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1416
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 3246
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 4446 / 9128
  2. На Марсе нашли элемент, необходимый для появления жизни 3002 / 3387
  3. Зороастрийскую "башню молчания" нашли в Иране 2807 / 3189
  4. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 2566 / 2908
  5. Под аркой Керченского моста прошло первое судно 2364 / 2909
  6. Порошенко: Россия готовится к наступательной войне континентального масштаба 2120 / 2545
  7. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2112 / 56868
  1. Школьнику-антикоррупционеру на Киевщине депутаты угрожают расправой 20 / 2908
  2. Послание от Петра. Порошенко самый талантливый оратор из украинских президентов 15 / 2417
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 13 / 56868
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 12 / 11419
  5. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 7 / 9128
  6. Дело в деньгах. Какими банкнотами рассчитывались украинцы с начала прошлого века 7 / 1069
  7. На Солнце зарегистрировали рекордно большую вспышку 7 / 897
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.