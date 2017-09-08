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Главная » Мир » Трамп хочет отменить лимит госдолга США навсегда
Трамп хочет отменить лимит госдолга США навсегда
Фото: Kvedomosti.com

Трамп хочет отменить лимит госдолга США навсегда

На данный момент лимит заимствований для федерального казначейства установлен на уровне 19,9 триллионов долларов

08.09.17 90
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не только поддерживает повышение лимита госдолга, но и выступает за полную отмену процедуры периодического рассмотрения этого вопроса конгрессом, что позволило бы федеральному правительству занимать деньги без ограничений.

На данный момент лимит заимствований для федерального казначейства установлен на уровне 19,9 трлн долларов, пишет BBC.

В Минфине прогнозируют, что эта отметка будет достигнута к 29 сентября, после чего без дальнейших заимствований федеральное правительство не сможет финансировать свою текущую деятельность.

Американский бюджет в течение почти всей истории страны сводился с дефицитом - в последний раз доходы превышали расходы в 2000 году. При этом правительство имеет возможность занимать деньги под рекордно низкий процент, поскольку неуклонно платит по всем своим долговым обязательствам.

"На протяжении многих лет люди говорили о том, что нужно избавиться от лимита долга, и есть много веских причин для этого. Поэтому, конечно, это то, что мы обсудим, мы даже обсуждали это на вчерашней встрече, - заявил президент США, - это усложняет ситуацию, в этом на самом деле нет необходимости ".

Газета Washington Post, ссылаясь на трех человек, знакомых с решением, пишет, что Трамп и лидер демократов в сенате Чак Шумер договорились работать вместе в направлении полной отмены долгового лимита.

Также газета сообщает, что Трамп, Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в следующие несколько месяцев будут работать над тем, чтобы устранить необходимость периодического повышения лимита конгрессом.

Толчком для повышения лимита госдолга стала необходимость предоставить в помощь пострадавшим от урагана "Харви" 8 млрд долларов США.

В рейтинговом агентстве S & P считают, что неповышение лимита госдолга будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers, который стал началом мирового финансового кризиса 2008 года.

На данный момент госдолг США превышает 100% ВВП страны.

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