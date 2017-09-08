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Главная » Мир » В Китае зафиксировали повышение уровня радиации после ядерных испытаний в КНДР

В Китае зафиксировали повышение уровня радиации после ядерных испытаний в КНДР

В Китае зафиксировали повышение уровня радиации после ядерных испытаний в КНДР
Фото: abc.net.au

Между тем эксперты считают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями предполагаемого термоядерного оружия и повышением уровня радиации

08.09.17 215
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Китайские специалисты зафиксировали повышение уровня радиации в районах, близких к месту проведения КНДР испытаний предполагаемой водородной бомбы.

Мониторинговые станции зарегистрировали тенденцию к повышению уровня радиации в Чанбай-Корейском автономном уезде, регионе КНР, который граничит с Северной Кореей, сообщают мировые СМИ со ссылкой на South China Morning Post.

В период с 3 по 5 сентября (с воскресенья по вторник) уровень радиации увеличивался. Во время испытаний он составил 108,6 наногрея. Максимальное значение достигнуто утром 6 сентября, к западу от взрыва уровень радиации вырос до 110,7 наногрея с пиком в 112,5 наногрея.

Между тем эксперты считают, что пока рано делать выводы о связи между испытаниями предполагаемого термоядерного оружия и повышением уровня радиации. Колебания природного фона в пределах 20 наногрэй допустимо и может объясняться естественными причинами.

Напомним, 3 сентября КНДР официально подтвердила сообщение о взрыве водородной бомбы.

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