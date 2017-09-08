Количество беженцев из Мьянмы достигло 270 тыс. человек, - ООН

И это только за две недели

Более 270 тыс. мусульман-рохинджа бежали за последние две недели из Мьянмы в Бангладеш в связи со вспышкой насилия. Об этом сообщили в агентстве Организации Объединенных Наций по делам беженцев, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В агентстве ООН отмечают, что два лагеря для беженцев в городе Базар на юго-востоке Бангладеша, куда прибыли около 34 тыс. человек, "трещат по швам". В связи с этим требуется больше территорий для лагерей и укрытий.

В ООН ожидают, что количество беженцев-рохинджа увеличится до 300 тыс.

Напомним, конфликт на этно-религиозной почве между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн длится более ста лет. Но он существенно обострился в последние недели.