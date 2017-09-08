На одной из бирж компромата в даркнете выставили на продажу видео, снятое в 1992 году, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак со своими семьями
Лот выставлен на Joker Buzz, передают мировые СМИ.
Речь идет о цифровой копии видеокассеты с записью отдыха семей Собчака и Путина в Финляндии, где они находились по приглашению частной компании.
Продолжительность видео составляет 12 минут.
На нем можно видеть, как Путин и Собчак со своими женами и дочерьми рыбачат, занимаются спортом.
Ролик содержит и фрагменты их застолья.
Также засняты водители и охранники обоих VIP-персон.
Цена лота стартует от 9 биткоинов (аналог $ 40 тыс.).
Скриншот видео