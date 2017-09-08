Речь идет о цифровой копии видеокассеты с записью отдыха семей Собчака и Путина в Финляндии, где они находились по приглашению частной компании

На одной из бирж компромата в даркнете выставили на продажу видео, снятое в 1992 году, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак со своими семьями

Лот выставлен на Joker Buzz, передают мировые СМИ.



Речь идет о цифровой копии видеокассеты с записью отдыха семей Собчака и Путина в Финляндии, где они находились по приглашению частной компании.

Продолжительность видео составляет 12 минут.

На нем можно видеть, как Путин и Собчак со своими женами и дочерьми рыбачат, занимаются спортом.

Ролик содержит и фрагменты их застолья.

Также засняты водители и охранники обоих VIP-персон.

Цена лота стартует от 9 биткоинов (аналог $ 40 тыс.).









Скриншот видео