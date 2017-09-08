Японский "остров кошек" Аиносима позвал в гости британского музыканта Эда Ширана. Певец, известный своей любовью к котам, приедет в Японию на гастроли, пишет telegraph.co.uk.

Туристический офис Аиносимы записал видеообращение, в котором говорится, что более 150 котов и кошек с нетерпением ждут Ширана.

Остров находится в часе езды на пароме от города Фукуока. Он стал популярным в 2013 году, когда канал CNN назвал его одним из пяти мест в Японии, где коты затмевают местные туристические достопримечательности.

Ранее в Японии нашли остров, на котором кошек почти в 6 раз больше, чем людей.