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Главная » Мир » Жертвами "Ирмы" на французских заморских территориях стали 9 человек

Жертвами "Ирмы" на французских заморских территориях стали 9 человек

Жертвами "Ирмы" на французских заморских территориях стали 9 человек
Разрушения в результате урагана / Фото из открытых источников

Семь человек считаются пропавшими без вести, более ста – травмированы

08.09.17 28
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В результате урагана "Ирма" на французских заморских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море погибли по меньшей мере 9 человек, еще 7 человек считаются пропавшими без вести. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон, сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Министр добавил, что число жертв может увеличиться, поскольку спасатели продвигаются вглубь этих территорий.

По его словам, в результате урагана травмированы как минимум 112 человек.

Напомним, ураган "Ирма", которому присвоили максимальную степень опасности, обрушился на карибские острова 6 сентября. По прогнозам ООН, от урагана "Ирма" могут пострадать 37 млн человек.

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