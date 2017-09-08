В России уже не говорят о миротворцах ООН

Россия предлагает ввести в Донбасс не миротворческие силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, передает РИА Новости.

"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", ­ сказал российский министр.

Лавров повторил, что состав охранной миссии должен определяться Киевом совместно с лидерами боевиков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".