Германия не будет обсуждать с Польшей вопрос репараций

В Берлине считают, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году

Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за причиненный ущерб в годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Европейская правда со ссылкой на AFP.

"В августе 1953 года года Польша приняла обязывающее решение... отказаться от требований о дальнейших военных репарациях", - сказал представитель немецкого правительства, добавив, что, по мнению Берлина, "этот вопрос был урегулирован как юридически, так и политически".

Зайберт отметил, что Германия полностью признает свою ответственность во Второй мировой войне, подчеркивая, что она также выплатила значительные репарации Польши за общий военный ущерб.

Ранее премьер-министр Польши Шидло заявила, что Польша имеет право требовать репараций от Германии, добавив, что польское правительство все еще определяет свою официальную позицию по этому поводу.