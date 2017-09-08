В Праге нашли "капсулы времени" эпохи социализма

Среди содержимого – письмо от трех масонов, которые пожаловались на подорожание пива

В Праге открыли "капсулы времени" коммунистического периода, которые были обнаружены рабочими во время реконструкции Староместской ратуши. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Radio.cz.

"Капсулы времени" датируются 1949 и 1984 годами, когда происходили предыдущие реконструкции ратуши.

В капсулах содержатся документы тех времен, в которых отражена философия коммунистической системы, а также некоторые вещи: письмо, написанное латиницей, где указаны имена президентов Чехословакии Эдварда Бенеша и Томаша Масарика.

Капсула, которая датируется 1984 годом, содержит банкноты, монеты, газеты и письмо от трех масонов, которые жаловались на увеличение цены на пиво, но заявляли, что поскольку враждебные действия между Востоком и Западом могут привести к третьей мировой войне, они будут пить пиво, пока могут, несмотря на цену.