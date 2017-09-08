КНДР может провести новое ракетное испытание 9 сентября, – Сеул

Южная Корея не исключает нового ракетного испытания со стороны Северной Кореи, которая в субботу, 9 сентября, будет отмечать годовщину своего основания. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Ежегодно КНДР отмечает этот праздник масштабным парадом военной техники. 9 сентября прошлого года Северная Корея провела пятое ядерное испытание.

Южнокорейские официальные лица предупредили, что Север сможет запустить еще одну межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на санкции правительства США.

Южнокорейские эксперты по вопросам ядерного оружия, проверяющие уровень загрязнения, заявили в пятницу, 8 сентября, что они зафиксировали незначительные следы радиоактивного ксенонового газа, но он не может быть связан с испытанием 3 сентября.

Ксенон – бесцветный газ, который встречается в природе и используется в производстве некоторых ламп. Эксперты заявили об обнаружении ксенона-133, радиоактивного изотопа, который не встречается в природе, и ранее связывали с ядерными испытаниями Северной Кореи.

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Напомним, 3 сентября Северная Корея провела шестое, самое мощное в своей истории ядерное испытание. Впоследствии Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Действия КНДР вызвали резкую критику мирового сообщества. Евросоюз заявил о готовности усилить санкции против Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить торговлю со всеми, кто ведет бизнес с КНДР.