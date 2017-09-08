Ураган "Хосе" достиг чрезвычайного уровня опасности

Урагану "Хосе" присвоили повысили уровень опасности до чрезвычайного, присвоив 4 категорию по шкале ураганов Саффира – Симпсона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ураган "Хосе" прогрессировал и по шкале ураганов Саффира – Симпсона усилился до чрезвычайно опасного урагана четвертой категории", – заявил 8 сентября Национальный центр ураганов США.

Ураган "Хосе" находится примерно в 700 километрах к востоку-юго-востоку от Северных подветренных островов (у берегов Венесуэлы) с максимальным устойчивым ветром в 240 км/ч.

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Ранее сообщалось, что к Карибскому бассейну движется ураган "Хосе", который достиг третьей категории мощности по пятибальной шкале.

Вечером 7 сентября "Хосе" находился примерно в 955 км к востоку от Малых Антильских островов, максимальная устойчивая скорость ветра составляла около 195 км/ч.