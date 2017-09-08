Офис канцлера Австрии прекратил установку антитеррористических барьеров

Офис канцлера Австрии приостановил строительство антитеррористических заграждений вокруг здания канцелярии в Вене. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Причиной такого решения стала критика в адрес правительства из-за отказа установить аналогичные защитные барьеры в основных туристических районах.

Работы по установке пяти больших бетонных барьеров вокруг исторического дворца Хофбург, в котором размещены офисы канцлера и президента, начались в августе.

Барьеры – каждый 8 метров в длину и 1 метр в высоту – должны были предотвратить потенциальные атаки террористов с использованием автомобилей.

Однако проект на сумму 1,5 млн евро вызвал возмущение среди политических оппонентов канцлера Кристиана Керна. Критики обвиняли Керна в двойных стандартах. Ведь ранее власти в Вене отказались установить антитеррористические заграждения в ключевых туристических местах после терактов в Испании. Чиновники тогда назвали эти барьеры "плацебо".