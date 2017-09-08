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Сирия отвергает обвинения комиссии ООН в применении химического оружия

Сирия отвергает обвинения комиссии ООН в применении химического оружия
Иллюстративное фото

Сирийские власти также усомнились в праве этой комиссии расследовать инциденты с химоружием

08.09.17 5
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Правительство Сирии отвергло обвинения в применении химического оружия, опубликованное в докладе Комиссии ООН по расследованию происшествий в этой стране. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA, которое ссылается на заявление постоянного представителя Сирии при ООН, передает Европейская правда.

"Сирия не использовала ядовитый газ против своих граждан, потому что она им не владеет и считает использование таких газов преступлением, можно только осудить", – говорится в заявлении.

В Сирии также заявили, что международная комиссия и Совет ООН по правам человека не имеют мандата на расследование инцидентов, связанных с химическим оружием.

"Это компетенция технических комиссий, организованных Организацией по запрещению химического оружия", – отмечается в заявлении.

Напомним, представители ООН заявили, что сирийское правительство несет ответственность за газовую атаку с использованием зарина, которые произошла в апреле в сирийской провинции Идлиб.

Через два дня после этого заявления, 7 сентября, Израиль нанес авиаудар по территории сирийской провинции Хама, уничтожив объекты, которые могут быть связаны с производством химического оружия.

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