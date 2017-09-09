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Главная » Мир » Видео Кубанский метеорит раскололся на три части

Видео Кубанский метеорит раскололся на три части

<span class="label red">Видео</span> Кубанский метеорит раскололся на три части
Иллюстративное фото

Шар медленно падал, а затем пропал

09.09.17 288
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Вчера, 8 сентября, жители Краснодарского края России стали свидетелями необычного природного явления.

По небу пронесся огромный огненный шар, который был виден из разных районов края.

Об этом сообщает портал "Живая Кубань"

По словам очевидцев, яркий огненный шар пролетел с южной части небосвода на северную. 

Люди, которые прогуливались по улице Кубанонабережная в Краснодаре, стали очевидцами необычного явления.

"Когда была рядом с "Мостом поцелуев" в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту. ", - рассказала краснодарка Анастасия.

Другие очевидцы также говорят, что шар летел с юга на севера затем разделился на несколько частей, менее ярких чем ядро.

Напомним, конец света наступит на Земле через 1,3 миллиона лет.

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