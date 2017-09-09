В армии РФ обнаружено более полумиллиона некачественных пайков

Главная военная прокуратура (ГВП) РФ начала проверку по факту поставок в российские войска недоброкачественных продовольственных пайков.

Об этом сообщает Интерфакс.

"В рамках надзора за исполнением законодательства о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд ГВП проверяет исполнение законов при поставке в Минобороны индивидуальных рационов питания", – говорится в сообщении.

Проверка проводится в связи с выявлением более 500 тысяч пайков, непригодных к пище, которые Военторг поставил Минобороны России.

В пайках обнаружены гелеобразователь, целлюлозу, камедь рожкового дерева и другие недопустимые компоненты. Так, в консервах "Шпик соленый" свинина была подменена искусственным эмульсивным жиром.

"В результате ущерб от поставки не соответствующей нормативам продукции превысил 110 млн рублей. Действия поставщика содержат признаки мошенничества в особо крупном размере", – отметили в ГВП.

Напомним, украинским военным изменили порядок начисления денежного довольствия.