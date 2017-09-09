Литва, Латвия и Эстония призвали не называть их "бывшими республиками СССР"

Послы Латвии, Литвы и Эстонии отправили письмо главному редактору газеты Le Monde Люку Броннеру письмо с просьбой не называть их государства "бывшими советскими республиками".
Об этом передает Sputnik.Латвия.
Поводом стала статья о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России, где страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками".
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Дипломаты Иментс Лиегис, Далюс Чекуолис и Алар Стрейманн в обращении отметили, что их страны вступили в СССР в 1940 году не добровольно. Они также добавили, что все три прибалтийские республики не были созданы с нуля после развала Советского союза, а восстановили независимость и декларировали преемственность своих государств.
Напомним, Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР.