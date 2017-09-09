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Главная » Мир » В КНДР отметили государственный праздник с призывом создать "новейшее оружие чучхе"

В КНДР отметили государственный праздник с призывом создать "новейшее оружие чучхе"

В КНДР отметили государственный праздник с призывом создать "новейшее оружие чучхе"
Иллюстративное фото: NBC News

Ядерных испытаний не зафиксировали

09.09.17 99
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Северная Корея отпраздновала свой день основания сегодня, 9 сентября, с призывами о создании ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Государственные средства массовой информации КНДР заявили, что страна "должна создавать современное оружие чучхе в большем количестве". Чучхе – это марксистская и националистическая идеология страны.

"Независимо от того, как США и ее куклы поднимают шум, наша республика, имеет сильные войска и мощные боеприпасы и оружие, территория превращается в крепости и все ее люди вооружены до зубов. КНДР будет оставаться неприступной цитаделью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Южная Корея накануне предупредила, что КНДР в день государственного праздника может провести новое испытание. В прошлом году Северная Корея провела свое пятое ядерное испытание 9 сентября.

Напомним, США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом проголосовать по новым санкциям против Северной Кореи в понедельник, 11 сентября.

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