ФБР заподозрило Uber в подкупе водителей конкурента

В Соединенных Штатах Америки ФБР и федеральные прокуроры в Нью-Йорке ведут расследование против Uber Technologies Inc. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компанию подозревают в использовании шпионских программ для борьбы с конкурентом Lyft.

Расследование началось на фоне ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера, который подал в отставку на прошлой неделе, проработав в компании год.

Предметом для расследования стала программа Uber, называющаяся Hell, которая, предположительно, позволяла компании шпионить за водителями сервиса-такси конкурента Lyft.

Программа Hell опознавала водителей, которые работали на обе компании, и предлагала им денежные вознаграждения за использование Uber. Согласно информации, поступившей от источника, программа работала с 2014 по 2016 год.

Это уже третье расследование властей США против Uber. Также прокуратура в Сан-Франциско расследует применение компанией программы Greyball, которая использовалась для обмана регулирующих органов.

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Напомним, ранее министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало "предварительное расследование" в отношении компании Uber, сотрудники которой, как полагает следствие, могли давать взятки чиновникам в разных странах мира.