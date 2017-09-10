СМИ: В Британии подозревает Иран и Россию в передаче ядерных технологий КНДР

В Лондоне сомневаются в способности Пхеньяна самостоятельно разработать ядерное оружие

Неожиданное продвижение Северной Кореи в разработке ядерного оружия может быть вызвано тайной поддержкой со стороны Ирана, а также России. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Неназванный высокопоставленный чиновник в британском внешнеполитическом ведомстве рассказал, что в МИД сомневаются в способности Пхеньяна самостоятельно разработать ядерное оружие.

Иран возглавляет список стран, подозреваемых в передаче КНДР соответствующих технологий, также в центре внимания находится Россия.

"Северокорейские ученые не лишены способностей, но очевидно, что они не действуют в "вакууме", - отметил собеседник издания.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Трамп пригрозил прекратить торговлю с торговыми партнерами Северной Кореи из-за поддержки КНДР. Как известно, КНДР активно торгует с Китаем, который уже раскритиковал угрозу Трампа.